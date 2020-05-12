شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء بوهران على ضرورة تجند كافة الجزائريين على جميع الأصعدة للتخلص من وباء فيروس كورونا في المستقبل القريب.

وأشار الوزير إلى أن القدرة التنظيمية للنسق السياسي والاقتصادي والصحي في كل الدول التي تطورت ليس بالإمكانيات المادية والطاقوية بل بالمنظومة ذات المستوى العالي. وأضاف الوزير، أنه إذا أردنا المستقبل يجب الارتكاز على محورين أساسيين وهما المنظومة التربوية والصحية.

ونوه بالمناسبة "بالتعاون والتآزر الكبيرين اللذين أظهرهما الشعب الجزائري في هذا الظرف والذي جدد اللحمة الوطنية".

وكشف جراد، أنه يمكن التخلص تدريجيا من الوباء على المستوى المتوسط عن طريق تنظيم أنفسنا وبناء قاعدة متينة في المجال الطبي.