شرع الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن (أوناب)، اليوم الثلاثاء، في تسويق مخزون من الدجاج قدره 57000 قنطار بسعر 250 دج للكيلوغرام الواحد قصد كسر أسعار الدجاج التي ارتفعت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، حسبما أكده لوكالة الأنباء الجزائرية الرئيس المدير العام للديوان، محمد بطراوي.

وأوضح بطراوي، أن هذه العملية جاءت لـ "كسر أسعار الدواجن التي التهبت في الآونة الأخيرة لتصل 360 دج للكيلو" حيث تم تخصيص 51 نقطة بيع على مستوى 23 ولاية بما فيها الجزائر العاصمة والبليدة ووهران وعنابة وقسنطينة و تلمسان ومستغانم وغرداية وسيدي بلعباس وأدرار وإليزي وغيرها.

وتتواجد نقاط البيع بالعاصمة بكل من بلدية الشراقة (القرية) وبلدية عين البنيان (مقر الديوان الوطني لضبط اللحوم و المنتوجات الفلاحية) وبلدية حسين داي (نقطتين للبيع الأولى على مستوى مدخل شارع طرابلس والثانية بالقرب من المجمع العمومي للحليب جيبلي) وبلدية الرغاية أين يوجد ثلاثة نقاط ستبدأ في بيع الدواجن ابتداء من غد الأربعاء، حسب المسؤول.

وأوضح بطراوي أنه، إضافة إلى نقاط البيع الثابتة، تم تخصيص نقاط بيع متنقلة عن طريق شاحنات تتنقل للأحياء السكنية عبر التراب الوطني لبيع الدواجن للمواطنين دون أن يتحملوا مشقة التنقل إلى النقاط الثابتة، لاسيما في ظل الحجر الصحي الذي تعرفه عديد الولايات بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال بطراوي: "تحركت اليوم الثلاثاء أربعة شاحنات على مستوى العاصمة نحو أحياء بباب الواد والحراش ومحمد بلوزداد والمحمدية لبيع اللحوم البيضاء بسعر 250 دج للكيلو للمواطنين".

وذكر بأن إنتاج الدواجن كان قد عرف، قبل بدء إجراءات الحجر الصحي، "فائضا معتبرا مما أدى إلى انخفاض الأسعار".

ودفع هذا الفائض الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن إلى تخزين 67000 قنطار من الدجاج تم إخراج كمية منها مع بداية رمضان و بقيت كمية 57000 قنطار التي شرع في إخراجها اليوم لمجابهة ارتفاع الأسعار، حسب ذات المسؤول.