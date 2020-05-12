أعطى، اليوم الثلاثاء، والي تيبازة عمر حاج موسى إشارة وضع حيز الخدمة جهاز الكشف عن كوفيد 19 بمخبر النظافة للولاية، وينتظر أن يسمح الجهاز بإجراء بين 20 إلى 35 تحليل يوميا ويصل إلى 100 تحليل للكشف عن الفيروس في اليوم.

ينطلق الجهاز الذي كانت قد تحصلت عليه مصالح ولاية تيبازة من أحد المحسنين في إجراء تحاليل الكشف عن كوفيد 19 بداية من اليوم، بعد موافقة مصالح وزارة الصحة ومعهد باستور على الجهاز، فيما تم إيفاد فريق مختص من معهد باستور اليوم للوقوف على ترتيب عملية بداية الكشف عن الفيروس بالمخبر الولائي للنظافة بعاصمة الولاية، والذي تم تجهيزه بفريق طبي وشبه طبي مختص في إجراء التحاليل.

وسيسمح الجهاز الذي يعتبر من أحدث التقنيات في مجال البيولوجيا الجزئية والذي تسلمته مديرية الصحة بتيبازة منذ أسابيع بإجراء 20 إلى 35 تحليل يوميا ويصل إلى 100 تحليل يوميا بحسب ما أفادت به مديرية الصحة والسكان بالنيابة لولاية تيبازة لـ "الخبر"، موضحة أن الجهاز سيخفف الضغط من جهة على معهد باستور بالجزائر الذي كانت كل العينات للمشتبه بهم على مستوى الولاية توجه إليه، كما سيرفع الحرج عن أجهزة السكانير الموجودة بالمؤسسات الاستشفائية بولاية تيبازة.

في السياق، تحصي ولاية تيبازة 270 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا إلى غاية أمس، فيما سجلت الولاية 130 حالة شفاء للمرضى الذين خضعوا للعلاج بالبروتوكول القائم على دواء كلوروكين وقد غادروا المستشفى.

من جهته، وصف والي تيبازة الوضعية الوبائية بالولاية بالمتحكم فيها بدليل عدم وجود حالات وفيات وخلو مصلحة الإنعاش على مستوى مستشفى 120 سرير تقزايت عبد القادر المخصص لمعالجة مرضى كوفيد 19 من الحالات الخطيرة، لافتا في السياق إلى أن دخول مخبر التحاليل الجديد سيضع مصالح الصحة بتيبازة في أريحية وسيرفع الضغط عن أجهزة سكانير بمستشفيات الولاية ويقلص من وقت انتظار التحاليل، كما أشار الوالي عمر حاج موسى إلى دخول مرحلة إجبارية ارتداء الكمامة قريبا بعد عملية التحسيس الجارية حاليا، وأعلن عن الشروع في توزيع الكمامات على المواطنين بداية من الغد على مستوى نقاط المراقبة الأمنية.