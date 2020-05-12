أكد فريق شباب بلوزداد، رائد ترتيب الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم المعلقة منذ مارس الفارط بسبب جائحة كورونا، اليوم الثلاثاء، أن الفريق "جاهز" في حال استئناف المنافسة، وهذا بعد "سوء فهم" البيان الذي أصدره النادي العاصمي السبت المنصرم حول مصير البطولة.

وقالت إدارة الشباب في بيان مقتضب على صفحتها في فايسبوك : "لفائدة من لم يستوعب موقفنا. تعلن إدارة الشباب الرياضي لبلوزداد أنه في حال تقرر السلطات العليا للبلاد استئناف البطولة فنحن جاهزون لها".

وكان النادي العاصمي قد أصدر يوم السبت بيانا يعبر فيه عن تأييده ومساندته لفكرة الإيقاف النهائي للمنافسة الكروية مع ترسيم التوقف عند آخر رزنامة على غرار ما قامت به بعض البلدان ما يعني تتويج الشباب باللقب باعتباره صاحب المركز الأول.

هذا البيان أثار الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن الفارق بين الأول والملاحقين لا يتجاوز الثلاث نقاط.

رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، عبد الكريم مدوار، أكد أنه "يحترم وجهة نظر الفريق، ولكن كان من الأفضل إرسال المقترح إلى الرابطة أو "الفاف" دون اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي. كوني رئيس الرابطة، أنا هنا لاستقبال مقترحات جميع الأندية المحترفة، سيما وأن الوضع يتطلب الكثير من المشاورات، لكن هناك طرق لذلك".

وحسب خارطة طريق الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، فقد تمت برمجة ما تبقى من لقاءات موسم 2019-2020 لكل من الرابطتين الأولى والثانية المحترفتين على مدار 8 أسابيع وذلك عقب رفع الحجر الصحي وبعد مرحلة تحضير تتراوح ما بين 5 و6 أسابيع، مهما كان تاريخ قرار السلطات العمومية.