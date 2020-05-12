تمكنت المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم لأمن ولاية تبسة بالتنسيق مع فرقة قمع الغش التابعة لمديرية التجارة من حجز 54,5 قنطار من الفرينة كانت موجهة للمضاربة، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من ذات السلك الأمني.

وأوضح المصدر أن عناصر الشرطة تمكنوا نهاية الأسبوع الماضي خلال الخرجات التفقدية لمحلات بيع المواد الغذائية والمستودعات التابعة لها من حجز هذه الكمية من الفرينة و ذلك بأحد المخابز دون فوترة، اتضح فيما بعد أنها كانت موجهة للبيع بطريقة غير قانونية.

كما تم حجز 30 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك و12 كيسا من الحليب لا تستوفي شروط الحفظ، وفقا لنفس المصدر، الذي أشار إلى أن مصالح الأمن الولائي بتبسة كثفت من خرجاتها الميدانية بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل بهدف

محاربة ظاهرة احتكار السلع الأساسية الموجهة للاستهلاك و مراقبة جودة المنتجات المعروضة في المحلات.

كما قامت مصالح الأمن الولائي بغلق وتشميع 23 محلا تجاريا بسبب مخالفة بنود المرسوم التنفيذي المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد، حسب ما خلص إليه ذات المصدر.