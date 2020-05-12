قامت مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية تيارت اليوم الثلاثاء بتوزيع على التجار 25 ألف كمامة واقية منجزة عبر مؤسساتها.

وأوضح مدير التكوين والتعليم المهنيين الطيب زيان بروجة أثناء انطلاقة العملية أن هذه الكمامات الواقية تم إنجازها من طرف متربصي وأساتذة عبر المؤسسات التكوينية ووجهت للتجار المرخص لهم فتح المحلات خلال هذا الظرف الصحي الاستثنائي الناتج عن فيروس كورونا.

وأضاف أن هذه الكمية يتم توزيعها بالتنسيق مع مديريات التجارة والأمن الولائي والحماية المدنية والصحة والسكان والكشافة الإسلامية الجزائرية حيث انطلقت العملية من بلدية تيارت مع تقديم للتجار إرشادات حول ضرورة إستعمال الكمامات الواقية والسوائل المعقمة بالنسبة للعمال والزبائن.

وتدخل هذه العملية التي سبقتها أخرى وزع من خلالها 1000كمامة واقية بالسوق المغطاة بكل من حي سونتيبا والمنظر الجميل بعاصمة الولاية في إطار التحسيس تحسبا لتطبيق قرار تعميم استعمال الكمامات على المواطنين في إطار الإجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا، استنادا لمصالح ولاية تيارت .