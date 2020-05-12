خصص 1.500 طرد غذائي لفائدة عائلات معوزة بالولاية المنتدبة عين صالح (750 كلم شمال تمنراست) ، وذلك ضمن النشاط التضامني المسطر لشهر رمضان الفضيل ، حسب ما أفاد اليوم الثلاثاء مسؤولو مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن .

وستوزع هذه المساعدات الغذائية التي أرسلت انطلاقا من مقر ولاية تمنراست على مستحقيها بالبلديات الثلاث بمنطقة تيدكلت (عين صالح و إينغر و فقارة الزوى ) ، حسبما أوضح مدير القطاع شرفاوي محمد.

و تعد هذه المبادرة التضامنية الثانية من نوعها بعد تلك التي نظمت لفائدة أكثر من 3.000عائلة بتمنراست ، يضيف ذات المسؤول .

وأشار السيد شرفاوي أيضا أنه شرع كذلك في توزيع 1.500 طرد غذائي إضافي بمدينة تمنراست ، ضمن عملية تضامنية أيضا تنظم بالتنسيق مع المنتخبين ورؤساء جمعيات الأحياء ، فيما ينتظر كذلك توزيع كميات أخرى من المواد الغذائية الأساسية لفائدة الفئات المحتاجة.

وضمن برنامج مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن جرى أيضا توزيع وسائل طبية لفائدة المسنين (أجهزة قياس ضغط الدم والسكري) ، وكراسي متحركة لفائدة المعاقين، وفق المصدر ذاته .