سجلت المؤسسة العمومية الإستشفائية " محمد بوضياف " بعين الصفراء (النعامة ) مغادرة شخصين للمستشفى بعد تماثلهما للشفاء التام من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى ذات المؤسسة الصحية.

وأوضح ذات المصدر أن حالتي الشفاء تم تسجيلهما مساء أمس الإثنين حيث جاءت نتائج تحاليلهما الواردة من معهد باستور بوهران سلبية بعد خضوعهما للعلاج ببروتوكول العلاج "هيدروكسي كلوروكين " الذي أقرته وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.

وقد غادر الشخصان المستشفى بعد فترة علاج ومتابعة طبية دامت 16 يوما على مستوى مصلحة العزل الصحي للأمراض المعدية ليرتفع بذلك عدد الذين تماثلوا للشفاء على مستوى ولاية النعامة إلى غاية أمس الإثنين إلى 3 أشخاص جميعهم تم التكفل بعلاجهم بالمصلحة المذكورة وفق نفس المصدر.