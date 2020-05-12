أطاحت عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري بقورصو شمال بومرداس بشبكة إجرامية تتكون من 20 شخصا كانت تهدد أمن وسلامة المواطنين العزل، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء مصدر من أمن الولاية.

وأوضح محافظ الشرطة كريمو تواتي مسؤول خلية الإعلام بأمن الولاية، بأنه تم تفكيك هذه المجموعة الإجرامية وتوقيف عناصرها، المنحدرة من نفس البلدية وأعمارهم بين 21 و40 سنة، من خلال مداهمة لوكرها المشبوه الكائن بضواحي بلدية قورصو.

وضبطت مصالح الأمن إثر عملية المداهمة المذكورة أسلحة بيضاء من كل الأنواع والأحجام تمثلت في خناجير وشماريخ ومضارب بيسبول وعصى خشبية مع حجز قطع مخدرات وأقراص مهلوسة.

وتم بعد ذلك تحويل عناصر هذه المجموعة الإجرامية, يضيف المصدر, إلى المصلحة الأمنية المعنية لإستكمال التحريات التي أبانت أن احد عناصرها مبحوث عنه من طرف جهاز العدالة وصدر ضده حكم مؤبد في قضية مخدرات.