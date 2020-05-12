أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، انه سيعقد جمعيته العامة (المؤتمر) يوم 18 سبتمبر المقبل كحدث مباشر عبر الانترنت بسبب وباء فيروس كورونا.

وكان مقررا أن يعقد الاجتماع الـ70 للجمعية العامة هذا الشهر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وذكر "فيفا" أنه وصل لاتفاق مبني على توصيات من مجموعة عمل وباء كورونا التي أخذت في الاعتبار الوضع العام والقيود المفروضة على السفر.

على صعيد آخر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مواعيد جديدة لكأس العالم تحت 17 عاما وتحت 20 عاما للسيدات بعد تأجيل المسابقتين بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان من المفترض إقامة كأس العالم تحت 20 عاما في كوستاريكا وبنما في أغسطس وسبتمبر لكنها الآن ستقام من 20 جانفي وحتى السادس من فيفري 2021. أما كأس العالم تحت 17 عاما للسيدات في الهند، فكان من المفترض إقامتها في نوفمبر، لكنها ستبدأ في 17 فيفري وتنتهي في السابع من مارس 2021.