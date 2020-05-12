قامت مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي اليوم بالقضاء على إرهابي بولاية عين الدفلى.

و جاء في بيان للجيش الوطني الشعبي أن الأمر يتعلق بالمسمى "سرباح أحمد" المدعو "أبو العباس"، من مواليد 1973 ببني بوعتاب، ولاية الشلف. المجرم التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1997 وكان المسؤول على الجماعة الإرهابية التي تنشط في منطقة الونشريس ما بين الشلف، عين الدفلى، تيسمسيلت والمدية.

و أضاف البيان : "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط ببلدية زدين بولاية عين الدفلى/ن.ع.1، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 12 ماي 2020، على إرهابي (01) وضبطت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف بأخمص مطوي ونظارة (01) ميدان ومخزني (02) ذخيرة و(03) هواتف نقالة".

و ختم البيان: "تأتي هذه العملية التي ما تزال متواصلة، لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر كافة ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد".