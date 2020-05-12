قامت مصالح أمن قسنطينة، وفي عمليات مراقبة بالمدينة الجديدة علي منجلي، بتحويل حوالي 90 شخصا بين باعة غير شرعيين ومخالفين لممارسة الأنشطة وقرارات ارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي.

وقد أطلقت مصالح الأمن، برنامج مراقبة واسع لمدى تطبيق الإجراءات المرافقة لمحاربة فيروس كورونا المستجد بالمدينة الجديدة علي منجلي والوقوف على إلزامية ارتداء الكمامات واحترام مسافة التباعد الاجتماعي والوقاية في عملية شرطية واسعة شملت العديد من الوحدات الجوارية بالمدينة.

كما عمدت العملية إلى فض التجمعات ومحاربة النقل الغير الشرعي وردع مخالفي قرارات تعليق مختلف الأنشطة التجارية كالحلاقة وبيع الألبسة و الحلويات ومراقبة الملاعب الجوارية مع حجز كميات جد معتبرة من الحلويات التقليدية و الملابس الجاهزة معظمها كانت تباع على الطريق العام بطريقة غير شرعية.