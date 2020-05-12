سقط عصراليوم عمود إنارة ملعب 20 أوت البلدي إثر هبوب رياح قوية، حسبما أفادت مديرية الحماية المدنية.

و جاء في منشور للمديرية في صفحتها على شبكة التواصل الإجتماعي "على إثر هبوب رياح قوية على ولايات الشمالية لا سيما الجزائر العاصمة، تم تسجيل سقوط عمود إنارة للملعب البلدي 20 أوت 1955 ببلدية محمد بلوزداد على سقف إحدى المدرجات، وكذا بنفس البلدية تم تسجيل إنهيار جدار على 02 سيارتين بحي شارع مرزاق ديب، دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية". و أضاف المصدر: "تدعوا المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين الكرام، بتثبيت الأشياء الخفيفة على مستوى الشرفات أو نزعها نهائيا لأنها قابلة لأن تجرفها الرياح وتؤدي إلى خسائر بشرية أو مادية".

كما أوصت المديرية المواطنين بغلق النوافد بإحكام وعدم فتحها، وعدم الإحتماء تحت الشرفات أو الأعمدة والأسلاك الكهربائية.

في نفس الإطار، انهار عصر اليوم الثلاثاء جدار عمارة في حي لامارتين ببلكور في الجزائر العاصمة، و لم يخلف هذا الحادث أية خسارة بشرية لحسن الحظ.

تجدر الإشارة إلى أن حادث مماثل وقع الأسبوع الماضي في حي حسين داي بالعاصمة.