أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان اليوم الثلاثاء إن المملكة ستفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر لمدة خمسة أيام، وذلك لمكافحة انتشار كورونا.

وسيسري الحظر من 23 إلى 27 من مايو بعد نهاية شهر رمضان.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه حتى ذلك الحين، ستبقى الأنشطة الاقتصادية مفتوحة ويسمح بحرية الحركة للأشخاص من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة مساء باستثناء مكة التي لا تزال خاضعة لحظر كامل.

وكانت السعودية فرضت في وقت سابق حظرا للتجول على مدار 24 ساعة على معظم البلدات والمدن، لكنها خففت من الإجراءات مع بداية رمضان.