لقي شخص حتفه اثر إصابته بصعقة كهربائة مساء اليوم بقرية اولاد عليان 10كلم جنوب مقر بلدية الخبوزية ب 30 كلم غرب مقر ولاية البويرة، وذلك بعد لمسه خيط كهربائي للضغط المرتفع حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وقد تدخل أعوان الوحدة الثانوية لدائرة بئر اغبالو لنقل جثة الضحية (المنحدر من بلدية عين بسام) بعد الافطار التي تفحمت كليا جراء الحادث إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لبشير محمد . ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث.