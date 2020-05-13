الإغلاق الكامل في لبنان لمدة أربعة أيام

عادت الحكومة اللبنانية الثلاثاء لتفرض الحجر الصحي في البلاد لمدة أربعة أيام، بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق.

وسجّل لبنان رسمياَ حتى الآن 870 إصابة بكوفيد-19، وعادت وتيرة الإصابات اليومية لترتفع في الأيام القليلة الماضية مع بدء الحكومة التخفيف من تدابير الإغلاق المشددة وتسجيل إصابات جديدة خصوصاً لدى اللبنانيين الوافدين من الخارج.

وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إثر اجتماع للحكومة أن "المجلس قرّر الإغلاق الكامل لمدة أربعة أيام"، اعتبارا من مساء الأربعاء وحتى صباح الإثنين.

ويستثني القرار "المؤسسات الاستشفائية والصحية وقطاعات الغذاء والزراعة والصناعة، إضافة إلى التأكيد على وجوب ملازمة المواطنين منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى".

عدد حالات الإصابة في ألمانيا يرتفع إلى 171306

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 798 ليصل إلى 171306.

كما أفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع 101 ليصل إلى 7634.

الصين تسجل سبع حالات جديدة في البر الرئيسي

قالت سلطات الصحة في الصين يوم الأربعاء إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 12 مايو مقابل حالة واحدة قبلها بيوم.

وكانت ست من الحالات الجديدة إصابات محلية في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد. وقالت لجنة الصحة الوطنية في نشرتها اليومية إن الحالة الواردة من الخارج رُصدت في شنغهاي.

كما سجلت الصين ثماني حالات جديدة لم تظهر عليها أعراض المرض يوم 12 مايو مقابل 15 حالة قبلها بيوم.

عدم رصد إصابات جديدة في تايلاند للمرة الأولى منذ 9 مارس

قالت تايلاند يوم الأربعاء إنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ التاسع من مارس.

وسجلت تايلاند بالفعل 3017 حالة إصابة بالمرض و56 وفاة منذ تفشي المرض في يناير.

ومنذ بداية التفشي تعافى 2844 شخصا من المرض وعادوا لمنازلهم.

عدد حالات الإصابة في البرازيل يتجاوز ألمانيا

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 177589 يوم الثلاثاء، ليتجاوز عدد الحالات في ألمانيا.

كما أعلنت البرازيل 881 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وهو رقم قياسي في يوم واحد. ورصدت 9258 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الفترة ذاتها.

وفيات كورونا في كندا تتجاوز 5000

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في كندا حاجز الخمسة آلاف حالة يوم الثلاثاء، وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن هناك حاجة إلى إصلاحات كبيرة في دور رعاية كبار السن حيث كان يعيش ما يزيد على 80 في المئة من الضحايا.

وقالت وكالة الصحة العامة إن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 2.9 في المئة إلى 5049 حالة من 4906 يوم الاثنين، وهي واحدة من أصغر أعداد الوفيات اليومية حتى الآن. وكندا هي الدولة الحادية عشرة التي تسجل أكثر من 5000 حالة وفاة.

وكانت دور الرعاية طويلة الأجل في أونتاريو وكيبيك، وهما الإقليمان الأكثر اكتظاظا بالسكان، الأكثر تضررا من وباء كورونا.

وقال ترودو للصحفيين ”رأينا مآسي مفجعة في مرافق الرعاية طويلة الأمد وكذلك دور التمريض في جميع أنحاء البلاد؛ طاقم عمل مرهق ومساكن بها عدد قليل من الموظفين وعائلات حزينة“.

وأضاف ”هناك تحديات ضمنية خطيرة تواجه هذه المرافق، وفي الأشهر المقبلة ستكون الحكومة الاتحادية موجودة لمساعدة هذين الإقليمين على إيجاد حلول دائمة“.

المكسيك تسجل 353 وفاة بكورونا

أكدت وزارة الصحة المكسيكية رصد 1997 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء إلى جانب 353 حالة وفاة جديدة في أشد أيام التفشي في المكسيك منذ بداية الجائحة.

ووفقا للإحصاء الرسمي، فقد رفعت الزيادة الجديدة في حالات الإصابة عدد الحالات المؤكدة إلى 38324 بالإضافة إلى 3926 وفاة في المجمل.

باحثون يرفعون مرة أخرى توقعات الوفيات في أمريكا

قال باحثون يوم الثلاثاء إن نموذجا لوفيات فيروس كورونا جرى تعديله مؤخرا يتنبأ بأن أكثر من 147 ألف أمريكي سيلقون حتفهم نتيجة مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بحلول أوائل أغسطس، وهو أعلى من رقم 100 ألف الذي ورد في التقدير الأخير، مع التخفيف النسبي للقيود الرامية لكبح الجائحة.

وقال التقرير إن أحدث توقع أعده معهد جامعة واشنطن للقياسات الصحية والتقييم يعكس ”المحركات الرئيسية للانتشار الفيروسي مثل التغيرات في الفحوص والحركة وكذلك تخفيف سياسات التباعد الاجتماعي“.