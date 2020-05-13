تلقت الجزائر مساء أمس، شحنة جديدة من المستلزمات والمعدات الطبية كهبة من الصين، تتكون من أقنعة طبية ومعدات للكشف وكمامات وألبسة طبية وقائية، و ذلك في إطار مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني "في إطار الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 تواصل طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية الجزائرية في نقل المعدات والمستلزمات الطبية، إذ حطت اليوم الثلاثاء 12 ماي 2020 في حدود الساعة 23:00 بمطار هواري بومدين الدولي طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية محملة بــ 19 طن من المعدات الطبية مهيأة في 1696 علبة مقدمة كهبة من طرف جمهورية الصين الشعبية وبعض المؤسسات الجزائرية".

وتتكون الشحنة من ما يفوق "5 ملايين كمامة و560 ألف من الأقنعة الطبية من نوع FFP2، و100 ألف معدات للكشف و15 ألف نظارات وقائية ومستلزمات وألبسة طبية وقائية".

وبهذه المناسبة تقدم الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد بالشكر والعرفان باسم الحكومة والشعب الجزائري إلى الحكومة والشعب الصيني على هذه المساعدات، قائلا "معا سوف ننتصر على وباء كوفيد-19".

و من جهته أكد السفير الصيني عن اعتزازه لتقديم هذه الدفعة الجديدة من الهبات الصينية و ذلك في إطار سلسلة من المساعدات التي تتقدم بها الحكومة الصينية الى الجزائر في إطار مكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى "علاقات الصداقة والأخوة المتميزة" بين البلدين.