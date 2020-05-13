ارتفع عدد المتماثلين للشفاء من فيروس كورونا بولاية مستغانم الى 48 مريضا منهم 7 حالات خلال هذا الأسبوع حسب مصادر طبية.

وأكدت نفس المصادر أن التحاليل التي أجريت على هؤلاء ظهرت سلبية ولم يبق من المصابين إلا 12 مصابا متواجدون بمصلحة العزل بمستشفى شي غيفارا على اعتبار أن إجمالي الحالات المؤكدة توقف عند الرقم 60 منذ أسبوعين بعد أن خضعوا للعلاج حسب بروتكول الكلوروكين الذي أثبت نجاعته في شفاء المصابين بفيروس كورونا، حسب ما علم لدى الطاقم الطبي القائم على الحالة الصحية للمرضى المتواجدين بمستشفى شيغيفارا.

ويسهر الأخصائيون النفسانيون على متابعة الصحة النفسية للمرضى منذ اليوم الأول لدخولهم للمستشفى حتى مغادرتهم له بعد تماثلهم للشفاء.

وشهد رواق المستشفى فرحة عارمة بتعافي المرضى، حيث خرجوا من المصحة على وقع زغاريد الطاقم الطبي والتصفيق والتهاني في أجواء كانت مفعمة بالفرح والسعادة تقاسمها الأطباء والممرضون.