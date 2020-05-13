قالت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم في بيان يوم الثلاثاء إن دوري الأضواء سيستأنف نشاطه في الرابع من جوان بعد توقفه في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة منحت الضوء الأخضر مبدئيا لاستئناف المسابقة في 30 ماي لكن رابطة الدوري قالت إن أول مباراة بعد العودة ستقام في الرابع من جوان لإعطاء المسؤولين ما يكفي من وقت لمعاينة الملاعب وإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس لكل اللاعبين.

وكان بورتو يتصدر الدوري بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا حامل اللقب قبل توقف المسابقة. ويتبقى عشر مباريات على نهاية الموسم.

وسينضم دوري الأضواء البرتغالي إلى عدد من المسابقات الأخرى في أوروبا من بينها جمهورية التشيك والنمسا وألمانيا التي أعلنت استئناف الموسم بعد التوقف لاحتواء انتشار الفيروس.

وتم إلغاء الدوري في فرنسا وهولندا بناء على توصيات حكومية.