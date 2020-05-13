طلبت وزارة التجارة أمس الثلاثاء،في تعليمة وجهت إلى المديرين الجهويين والولائيين للتجارة، اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل ضمان تموين مستقر للسوق من اللحوم البيضاء والتحكم في الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة.

وجاء في نص التعليمة، "بناء على التقارير الواردة إلى الإدارة المركزية والمتعلقة بالارتفاع المفاجئ لأسعار اللحوم البيضاء ومن أجل التحكم في أسعارها مع ضمان تموين مستقر للسوق، أطلب منكم (المدرين الجهويين والولائيين للتجارة) اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة هذه الوضعية".

وقد طلب الأمين العام لوزارة التجارة من المصالح المحلية عبر الولايات "تحديد الأسباب التي أدت إلى هذا الاختلال و تكثيف من عمليات الرقابة في هذا الشأن".