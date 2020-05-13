اشترى الديوان الوطني للحبوب، كمية من القمح اللين في مناقصة عالمية أُغلقت أمس الثلاثاء، حسبما نقلته وكالة رويترز عن متعاملون أوربيون اليوم الاربعاء.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم وضع التقديرات المبدئية غير المؤكدة للمتعاملين كمية الشراء عند ما لا يقل عن 480 ألف طن مع تقدير واحد عند 600 ألف طن، لكن من المتوقع صدور تفاصيل أخرى لاحقا.

وتحدد التقديرات الأولى أسعار الشراء عند حوالي 218 دولارا و218.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن. ومن المتوقع توافر أرقام أكثر تفصيلا في وقت لاحق.

والجزائر عميل مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا.