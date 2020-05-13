أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة محند السعيد أن طرح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور جاء بعد إلحاح من طرف بعض الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني.

ودعا محند السعيد في ندوة صحفية بمقر الرئاسة، اليوم الأربعاء، إلى تفادي الأحكام المسبقة على خلفيات التوقيت، مضيفا أن الرئاسة شكلت لجنة مخصصة لجمع الاقتراحات والآراء حول مسودة الدستور.

وأوضح الناطق الرسمي للرئاسة أن الغاية الوحيدة من طرح المشروع، هي "استغلال فرصة الحجر الصحي للاطلاع على التعديلات المقترحة ومناقشتها في هدوء وبعمق في الحد الأدنى عبر وسائل الإعلام بكل أشكالها أو باستعمال تقنية التواصل المرئي عن بعد".

وذكر بلعيد بأن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور هو "مجرد مسودة لتعديله وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون".

في سياق آخر، أكد محند السعيد أن رفع الحجر الصحي مرتبط بسلوك المواطنين، منتقدا ما وصفه "تهور" البعض من خلال عدم احترام اجراءات الوقاية، ما أدى إلى إعادة غلق بعض المحلات التجارية، في الوقت الذي كانت تسير فيه الجزائر نحو التغلب على الوباء.

من جهة أخرى، كشف نفس المتحدث أن عدد المسجلين للاستفادة من منحة المليون سنتيم بلغ 300 ألف، مضيفا أن قيمة التبرعات المالية في حسابات كوفيد-19 المفتوحة بلغت لدى وزارة المالية إلى غاية أمس الثلاثاء حوالي 3 مليارات دج و 1.9 مليون دولار، مؤكدا بأن هذه الأموال "ستوزع على مستحقيها والمتضررين من آثار جائحة كورونا بناء على مقاييس شفافة تضعها لجنة يرأسها الوزير الأول، مؤلفة من ممثلي الهلال الأحمر والمجتمع المدني".

وفي رده على سؤال لـ"الخبر" حول استرجاع الأموال المنهوبة، أكد الناطق باسم الرئاسة أن استرجاعها ليس سهلا ويتطلب اجراءات، مضيفا أن تحريك الآليات الكفيلة باسترجاعها سيكون بعد صدور الأحكام النهائية في حق الأشخاص المتابعين قضائيا.

في موضوع شبهات تورط سوناطراك في قضايا فساد بلبنان، قال محند السعيد أن المشكل لبناني-لبناني والجزائر كدولة غير متورطة، وكاشفا أن رئيس الجمهورية أمر وزير العدل بفتح تحقيق، وفيما حال ثبت تورط أفراد ستأخذ العدالة مجراها.

وفي رده على سؤال حول اعتقالات التي طالت مؤخرا النشطاء والمدونين، أوضح نفس المتحدث أن القانون كان يداس والناس لم تتعود على احترامه، مضيفا أن هناك إرادة سياسية قوية لفرض القانون قائلا "من يزرعون الفتنة على مواقع التواصل الاجتماعي هم في مواجهة القانون، ليست السلطة من تعتقلهم، وكل مظلوم ستنصفه العدالة".