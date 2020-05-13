ارتفع عدد المتماثلين للشفاء من فيروس كوفيد 19 بولاية الجلفة إلى 79 مريضا منهم 8 حالات غادروا مستشفى حاسي بحبح مساء أمس الثلاثاء، حسب مصادر طبية.

وأكدت نفس المصادر، أن التحاليل التي أجريت على هؤلاء ظهرت سلبية ولم يبق من المصابين إلا عدد قليل متواجدون بمصالح مستشفيات حاسي بحبح وعين وسارة والجلفة، على اعتبار أن إجمالي الحالات المؤكدة توقف عند الرقم 102 منذ أمس بعد أن خضعوا للعلاج حسب بروتكول الكلوروكين الذي أثبت نجاعته في شفاء المصابين بفيروس كورونا، حسب ما علم لدى الطاقم الطبي القائم على الحالة الصحية للمرضى المتواجدين بالمستشفيات المذكورة.

ويذكر أنه يتواجد عدد آخر من المصابين أثبت جهاز السكانير إصابتهم بالفيروس وينتظر تأكيد تحاليل معهد باستور، وتم عزلهم بالمصالح الاستشفائية.