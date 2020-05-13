حولت عناصر الحماية المدنية صباح اليوم الأربعاء، جثة شخص من أحد الورشات بحي 140 مسكن لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بالبويرة، حسبما أكده الملازم الأول يوسف عبدات المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة .

وأوضح ذات الملازم، أن مصالح الحماية المدنية تدخلت في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا لنقل جثة الضحية من داخل مكتبه بأحد الورشات بحي 140 مسكن لمصلحة حفظ الجثث لمستشفى محمد بوضياف. في حين فتحت المصالح المختصة الأمنية تحقيقا في ذلك.