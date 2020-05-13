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بينما تتخذ دول عدة خطوات باتجاه تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها عقب انتشار فيروس كورونا، أصبح ارتداء الكمامات أو وضع غطاء على الوجه في الأماكن العامة إجباريا أو جزءا من التوصيات الرسمية في العديد من البلدان.

ففي العاشر من مايو/أيار، قررت فرنسا جعل ارتداء الكمامات إجباريا لدى الخروج من المنزل.

وجاء ذلك بعد أن أصدرت ألمانيا قرارا بجعل ارتداء كمامات الوجه إجباريا في كل المحال التجارية ووسائل النقل العام.

وأصدرت الحكومة البريطانية مؤخرا تعليمات نصحت بموجبها المواطنين بوضع غطاء على الوجه في وسائل النقل العام للحد من انتشار الفيروس.

ويحظى العاملون في القطاع الصحي وقطاع الرعاية الاجتماعية بالأولوية فيما يخص الحصول على الكمامات؛ لذا قد يكون من المفيد أن تقوم بصناعة الكمامات لنفسك.

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كيف تصنع كمامة الوجه؟

في ما يلي دليلنا لأنواع الكمامات المختلفة وكيف يمكن إعدادها.

إن كنت تجيد استخدام آلة الخياطة أو تستمتع بتقطيع القمصان القديمة أو كنت تبحث عن حل سريع، فالمبادئ العامة هي نفسها: كلما كثرت طبقات القماش كان ذلك أفضل. ويجب أن تكون الكمامة محتضنة للوجه بشكل محكم، ويجب أن تسمح لك بالتنفس بحرية.

وتوصلت إحدى الدراسات إلى أن أفضل المواد التي يمكن استخدامها في صنع الكمامات هي أنسجة القطن والحرير. ولكن يمكنك إستخدام أي قماش تجده في البيت.

لنبدأ بكمامة بسيطة:

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تنصح الحكومة البريطانية مواطنيها بغسل الأيدي أو استخدام مادة معقمة قبل ارتداء الكمامات وبعد نزعها.

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك في كل الأوقات.

ضع الكمامات المستعملة في كيس بلاستيكي حتى يتسنى لك غسلها.

يجب غسل الكمامات بشكل دوري، ويمكن غسلها مع الملابس الأخرى باستخدام مساحيق الغسيل العادية.

سنستخدم في صنع كمامتنا "تي شيرت"، ومن الأفضل أن يكون مصنوعا من القطن أو من خليط من القطن والألياف الاصطناعية. ولا تشتمل طريقة الصنع هذه على أي خياطة.

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تقول الحكومة البريطانية إن الغرض من ارتداء الكمامات ليس بالضرورة حماية من يرتديها، وإنما قد يساعد ارتدائها في منع نقل العدوى إلى الآخرين إذا كان المرتدي مصابا بالفيروس ولكن لا تظهر عليه أي أعراض.

أما إذا ظهرت عليك أعراض الإصابة بفيروس كورونا (سعال متواصل وحمى مثلا) فعليك عزل نفسك في منزلك.

ولا يعتبر ارتداء الكمامات أيا كان نوعها بديلا لإجراءات الإغلاق الأخرى.

ويعد التقيد بنظافة اليدين مهما جدا، ولذا عليك غسل يديك بالماء والصابون لـ 20 ثانية على الأقل حالما تعود إلى منزلك.

يحتاج النموذج الثالث من الكمامات إلى بضع غرزات، وبإمكانك جعله بسيطا أو معقدا طالما يبقى ثابتا على وجهك ويمكنك غسله مرات عديدة.

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هناك طرق كثيرة أخرى لصنع الكمامات، وتوجد نماذج كثيرة منها في منصات التواصل الاجتماعي.

استمتع بمحاولة صنع واحدة منها، وتذكر أنك ستحتاج إلى أكثر من واحدة لكي تكون لك كمامة ترتديها عندما تغسل الثانية.

ولا ينبغي استخدام الكمامات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن السنتين أو لأولئك الذين لا يستطيعون ارتدائها بإحكام.