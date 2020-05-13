توفي العداء الجزائري الدولي عثمان شيباني، صاحب الـ 20 ربيعا، دقائق فقط قبل موعد الإفطار ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بسكتة قلبية، سقط فيها أرضا، بشكل مفاجئ و دون مقدمات.

وكان الفقيد يتمرن مع صديق له كعادته بشكل دوري في منطقة المحبوس بجنوب البليدة، ورغم أن أعوان الإنقاذ سارعوا لتقديم الإسعافات الأولية للضحية، لكن من دون جدوى.

خبر الوفاة انتشر بسرعة بين عائلة الراحل والجيران وأصدقائه، وخلف صدمة بين الجميع، الذين أعربوا عن حزنهم لهذه الفاجعة.