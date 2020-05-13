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186 إصابة جديدة و7 وفيات

186 إصابة جديدة و7 وفيات

أخبار الوطن
13 مايو 2020 () - واج/س أ
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سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 186 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6253 حالة،  فيما جلت سبع وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 522 حالة، حسب ما كشف عنه اليوم الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار الذي كشف بأن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء بلغ 3050 من بينهم 0 خلال ال24 ساعة الماضية. 

وتتوزع الإصابات بكورونا عبر الولايات كالتالي:

 

البليدة: 954

 

الجزائر: 709

 

وهران: 387

 

عين الدفلى: 323

 

سطيف: 317

 

قسنطينة: 281

 

تيبازة: 245

 

برج بوعريريج: 201

 

تلمسان: 199

 

بجاية: 182

 

المدية: 150

 

ورقلة: 143

 

تيارت: 129

 

أم البواقي: 125

 

تيزي وزو: 124

 

عنابة: 110

 

الجلفة: 107

 

بشار: 87

 

مـعـسـكـر: 87

 

بسكرة: 86

 

غرداية: 86

 

باتنة: 83

 

عين تموشنت: 77

 

أدرار: 70

 

سكيكدة: 70

 

الشلف: 68

 

بومرداس: 68

 

سيدي بلعباس: 65

 

خنشلة: 64

 

تيسمسيلت: 64

 

مستغانم: 60

 

المسيلة: 54

 

الأغواط: 51

 

جيجل: 49

 

البويرة: 48

 

الوادي: 48

 

تبسة: 46

 

قالمة: 37

 

غليزان: 37

 

نعامة: 35

 

سوق أهراس: 33

 

ميلة: 31

 

الطارف: 21

 

البيض: 16

 

تندوف: 14

 

سعيدة: 6

 

إليزي: 3

 

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