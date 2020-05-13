سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 186 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6253 حالة، فيما جلت سبع وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 522 حالة، حسب ما كشف عنه اليوم الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار الذي كشف بأن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء بلغ 3050 من بينهم 0 خلال ال24 ساعة الماضية.

وتتوزع الإصابات بكورونا عبر الولايات كالتالي:

البليدة: 954

الجزائر: 709

وهران: 387

عين الدفلى: 323

سطيف: 317

قسنطينة: 281

تيبازة: 245

برج بوعريريج: 201

تلمسان: 199

بجاية: 182

المدية: 150

ورقلة: 143

تيارت: 129

أم البواقي: 125

تيزي وزو: 124

عنابة: 110

الجلفة: 107

بشار: 87

مـعـسـكـر: 87

بسكرة: 86

غرداية: 86

باتنة: 83

عين تموشنت: 77

أدرار: 70

سكيكدة: 70

الشلف: 68

بومرداس: 68

سيدي بلعباس: 65

خنشلة: 64

تيسمسيلت: 64

مستغانم: 60

المسيلة: 54

الأغواط: 51

جيجل: 49

البويرة: 48

الوادي: 48

تبسة: 46

قالمة: 37

غليزان: 37

نعامة: 35

سوق أهراس: 33

ميلة: 31

الطارف: 21

البيض: 16

تندوف: 14

سعيدة: 6

إليزي: 3