186 إصابة جديدة و7 وفيات
سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 186 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6253 حالة، فيما جلت سبع وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 522 حالة، حسب ما كشف عنه اليوم الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار الذي كشف بأن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء بلغ 3050 من بينهم 0 خلال ال24 ساعة الماضية.
وتتوزع الإصابات بكورونا عبر الولايات كالتالي:
البليدة: 954
الجزائر: 709
وهران: 387
عين الدفلى: 323
سطيف: 317
قسنطينة: 281
تيبازة: 245
برج بوعريريج: 201
تلمسان: 199
بجاية: 182
المدية: 150
ورقلة: 143
تيارت: 129
أم البواقي: 125
تيزي وزو: 124
عنابة: 110
الجلفة: 107
بشار: 87
مـعـسـكـر: 87
بسكرة: 86
غرداية: 86
باتنة: 83
عين تموشنت: 77
أدرار: 70
سكيكدة: 70
الشلف: 68
بومرداس: 68
سيدي بلعباس: 65
خنشلة: 64
تيسمسيلت: 64
مستغانم: 60
المسيلة: 54
الأغواط: 51
جيجل: 49
البويرة: 48
الوادي: 48
تبسة: 46
قالمة: 37
غليزان: 37
نعامة: 35
سوق أهراس: 33
ميلة: 31
الطارف: 21
البيض: 16
تندوف: 14
سعيدة: 6
إليزي: 3