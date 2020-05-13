كشفت وزارة الصحة والسكان على موقعها الالكتروني عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كل ولاية:

البليدة: 954 حالة ( +15) حالة وفاة جديدة: 1

الجزائر: 709 حالة (+32) حالة وفاة جديدة: 2

وهران: 387 حالة (+11)

عين الدفلى: 323 حالة (+24)

سطيف: 317 حالة (+8) حالة وفاة جديدة : 1

قسنطينة: 281 حالة (+9)

تيبازة: 245 حالة (+14)

برج بوعريريج: 201 حالة (+3)

تلمسان: 199 حالة حالة وفاة جديدة : 1

بجاية: 182 حالة (+4)

المدية: 150 حالة (+2)

ورقلة: 143 حالة (+5) حالة وفاة جديدة : 1

تيارت: 129 حالة (+2)

أم البواقي: 125 حالة (+5)

تيزي وزو: 124 حالة حالة وفاة جديدة : 1

عنابة: 110 حالة (+3)

الجلفة: 107 حالة (+5)

بشار: 87 حالة

مـعـسـكـر: 87 حالة (+1)

بسكرة: 86 حالة (+5)

غرداية: 86 حالة (+2)

باتنة: 83 حالة

عين تموشنت: 77 حالة

أدرار: 70 حالة

سكيكدة: 70 حالة (+1)

الشلف: 68 حالة

بومرداس: 68 حالة

سيدي بلعباس: 65 حالة (+4)

خنشلة: 64 حالة (+7)

تيسمسيلت: 64 حالة (+1)

مستغانم: 60 حالة

المسيلة: 54 حالة (+6)

الأغواط: 51 حالة (+2)

جيجل: 49 حالة

البويرة: 48 حالة (+2)

الوادي: 48 حالة

تبسة: 46 حالة (+3)

قالمة: 37 حالة (+1)

غليزان: 37 حالة

نعامة: 35 حالة (+2)

سوق أهراس: 33 حالة (+6)

ميلة: 31 حالة (+1)

الطارف: 21 حالة

البيض: 16 حالة

تندوف: 14 حالة

سعيدة: 6 حالات

إليزي: 3 حالات

تمنراست: 3 حالات