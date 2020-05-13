توزيع حالات كورونا حسب الولايات
كشفت وزارة الصحة والسكان على موقعها الالكتروني عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كل ولاية:
البليدة: 954 حالة ( +15) حالة وفاة جديدة: 1
الجزائر: 709 حالة (+32) حالة وفاة جديدة: 2
وهران: 387 حالة (+11)
عين الدفلى: 323 حالة (+24)
سطيف: 317 حالة (+8) حالة وفاة جديدة : 1
قسنطينة: 281 حالة (+9)
تيبازة: 245 حالة (+14)
برج بوعريريج: 201 حالة (+3)
تلمسان: 199 حالة حالة وفاة جديدة : 1
بجاية: 182 حالة (+4)
المدية: 150 حالة (+2)
ورقلة: 143 حالة (+5) حالة وفاة جديدة : 1
تيارت: 129 حالة (+2)
أم البواقي: 125 حالة (+5)
تيزي وزو: 124 حالة حالة وفاة جديدة : 1
عنابة: 110 حالة (+3)
الجلفة: 107 حالة (+5)
بشار: 87 حالة
مـعـسـكـر: 87 حالة (+1)
بسكرة: 86 حالة (+5)
غرداية: 86 حالة (+2)
باتنة: 83 حالة
عين تموشنت: 77 حالة
أدرار: 70 حالة
سكيكدة: 70 حالة (+1)
الشلف: 68 حالة
بومرداس: 68 حالة
سيدي بلعباس: 65 حالة (+4)
خنشلة: 64 حالة (+7)
تيسمسيلت: 64 حالة (+1)
مستغانم: 60 حالة
المسيلة: 54 حالة (+6)
الأغواط: 51 حالة (+2)
جيجل: 49 حالة
البويرة: 48 حالة (+2)
الوادي: 48 حالة
تبسة: 46 حالة (+3)
قالمة: 37 حالة (+1)
غليزان: 37 حالة
نعامة: 35 حالة (+2)
سوق أهراس: 33 حالة (+6)
ميلة: 31 حالة (+1)
الطارف: 21 حالة
البيض: 16 حالة
تندوف: 14 حالة
سعيدة: 6 حالات
إليزي: 3 حالات
تمنراست: 3 حالات