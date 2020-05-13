تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، تسجيلا صوتيا لرئيس وفاق سطيف فهد بوحلفاية يتحدث فيه عن بيع وشراء المباريات بأموال طائلة.

وأصدرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بيانا مقتضبا استنكرت فيه ما وصفتها بـ"الممارسات المشينة".

وجاء في منشور لـ"الفاف" على صفحتها في الفايسبوك "يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم تلقيه تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية، يناقش فيه شخصان الترتيب المحتمل لمباراة كروية".

وأضافت الاتحادية "في انتظار التأكد من صحة التسجيل، فان الاتحاد الجزائري لكرة القدم يدين بقوة هذه الممارسات الشنيعة".