أعرب عاشور جلول، الرئيس المدير العام لمجمع "ساربور"، المالك لأغلبية أسهم نادي اتحاد الجزائر، اليوم الأربعاء، عن "تأييده لاستئناف" بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والمعلقة منذ منتصف مارس الفارط بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس.

و صرح جلول: "نحن مستعدون لتقبل أي قرار حول مصير البطولة، لكنني أؤيد فكرة استئناف المنافسة. لا يزال في الرزنامة ثماني مباريات، ما يعني 24 نقطة للعب. أعتبر أننا نمتلك المؤهلات للعودة في سلم الترتيب والتنافس على مراتب المنصة".

وانعقد الأحد المنصرم، إجتماع بمقر وزارة الشباب والرياضة، للتطرق لمسالة إمكانية استئناف البطولة. وشهد هذا الاجتماع غياب وزير القطاع سيد علي خالدي، ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، بعدما نظم بطلب من المكتب الفيدرالي لمناقشة مصير البطولة المحلية.

وأضاف جلول بهذا الصدد: "طلبت تقريرا حول هذا الاجتماع للحصول على رؤية أوضح. إذا اتخذت السلطات العمومية قرار توقيف البطولة نهائيا فسوف نتقبله بصدر رحب، لكنني أصر على موقفنا المؤيد لاستئناف المباريات".

من جانب آخر، أعلن الرجل الأول في بيت النادي العاصمي أنه "تم تعيين عبد الغاني هدي، في منصب المدير العام للنادي. حيث يمتلك خبرة واسعة في مجال تسيير المؤسسات، وهو رجل قانون خريج كلية الحقوق".

"عنتر يحي شرع في مهامه كمدير رياضي"

وبخصوص الجانب الرياضي، أكد عاشور جلول، أن المدير الرياضي الجديد للاتحاد، عنتر يحي، قد شرع في عمله. "يحي متحمس للقدوم إلى العاصمة واستلام مهامه بصفة رسمية، و في انتظار ذلك انطلق في عمله من فرنسا. أضع في شخصه ثقتي الكاملة،

وأنا متيقن من أنه سيقدم عملا ممتازا"، أوضح المتحدث.

وبهذا سيخوض قائد "الخُضر" سابقا ثاني تجربة له كمسير في عالم كرة القدم، بعدما تولى منصب المناجير العام لنادي أورليون الفرنسي (الدرجة الثانية) بين سنتي 2016 و 2019. وأضاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد: "سيتمتع عنتر يحي بكامل الصلاحيات 'الورقة البيضاء'، حيث استهل المفاوضات لاستقدام المدرب الجديد، تحسبا للموسم المقبل الذي سيهدف فيه فريق اللونين الأحمر والأسود لعب الأدوار الاولى.

وسيكون عنتر يحي (38 سنة) الناطق الرسمي للفريق والمسؤول الأول في المجال الرياضي وكذا المسؤول المستقبلي لمركز التكوين.

وحاز مجمع تسيير موانئ الجزائر "ساربور" على غالبية أسهم الشركة الرياضية ذات الأسهم لفريق اتحاد العاصمة (SSPA/USM Alger), بعد أن اشترى 94.34 في المائة من أسهم النادي العاصمي، من مالكه "مؤسسة الأشغال العمومية ETRHB" لصاحبه علي حداد المتواجد رهن الحبس، وهي الوضعية التي تحمل تبعاتها النادي العاصمي.