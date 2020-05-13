تدخل اسعافات الوحدة الثانوية امشدالة اليوم من أجل حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة مقابل بلدية احنيف، الحادث خلف ضحية متوفي "م س " من يبلغ من العمر 24 سنة ينحدر من ولاية بجاية نقل من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى امشدالة، هذا وقد تدخلت عناصر الحماية من اجل اصطدام بين سيارة و دراجة نارية بالمكان المسمى ايغيل محلة بلدية اهل القصر دائرة بشلول.الحادث خلف مصاب "سائق الدراجة" ن ر يبلغ من العمر 29 سنة حول من طرف الحماية المدنية الى مستشفى بشلول.



وفي نفس السياق تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بئر غبالو على الساعة16سا45د من أجل حادث دهس سيارة لشخص بالطريق الوطني رقم08 امام حوش عيشون بلدية الروراوة دائرة بئر اغبالوا.



الحادث خلف مصاب ب ن يبلغ من العمر 53سنة له جروح وفاقد للوعي نقل من طرف الحماية المدنية الى مستشفى عين بسام.

كما تدخل اسعافات المركز المتقدم حركات مدعمة بالوحدة الرئيسية من اجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة واد الدهوس بلدية بويرة الحادث يتمثل في اصطدام 04 شاحنات خلف الحادث 04مصابين تتراوح أعمارهم بين 13 و 47 سنة نقلوا من طرف الحماية المدنية الى مستشفى البويرة.