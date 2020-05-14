استنكر وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي ما جاء في تسجيل صوتي لشخصين يتحدثان عن ترتيب نتائج مقابلات كرة القدم في الجزائر.

وجاء في منشور للوزير على صفحته الرسمية في الفايسبوك "تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا عن ممارسات لا أخلاقية لا تمت بصلة للقيم والمثل والروح الرياضية ... وفي انتظار ما سيسفر عنه التحقيق حول ملابسات هذه القضية وحول صحة هذا التسجيل، فإني أدين بشدة مثل هذه التصرفات الشنيعة التي تنتهك قواعد اللعبة الرياضية وتسيء إلى نزاهة وسمعة الرياضة الجزائرية".

وأضاف الوزير "كما أجدد التزامي بمكافحة الرشوة والفساد في المجال الرياضي وبأخلقة الحياة الرياضية كجزء لا يتجزأ من التزام الحكومة بأخلقة الحياة العامة".

من جهته خرج، المتهم الأول في القضية، رئيس وفاق سطيف فهد حلفاية عن صمته مؤكدا أن التسجيل الصوتي المنسوب إليه "مفبرك".

ونفى حلفاية كل ما جاء في التسجيل، معلناً أنه بريء مما جاء فيه، ومبرراً بقدرة وفاق سطيف على تسجيل الانتصارات في المباريات دون مساعدة من أحد.

وكشف نفس المتحدث بأن ناشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يستهدف تشويه صورته، مؤكدا بأنه سيلجأ إلى العدالة.