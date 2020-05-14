أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، في تنبيه لها من تساقط أمطار معتبرة على الولايات الساحلية الغربية، وهبوب رياح قوية على بعض الولايات الجنوبية.

وأوضح تنبيه المصالح أن تساقط الأمطار سيكون على الولايات التالية: وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، تلمسان، معسكر، وتصل كمية الأمطار المتساقطة إلى 25 ملم محليا .

وأضافت ذات المصالح، بهبوب رياح قوية مصحوبة بزوابع رملية بولايات: ورڨلة، الوادي، وغرداية، حيث ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/ساعة بداية من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء.