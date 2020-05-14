حذر الأمين العام الوطني لنقابة وكالات السياحة والأسفار، إلياس سنوسي، مما وصفه بالوضع الكارثي الذي يتهدد 30 ألف منصب عمل بشكل مباشر، داعيا الحكومة إلى ضرورة إعفاء الوكالات من كافة الضرائب والرسوم واشتراكات الضمان الاجتماعي والتكفل بمساعدة الوكالات في التأجير وإعفائها من القروض.

وقال سنوسي في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، إن قطاع السياحة خلافا للقطاعات الأخرى تضرر بنسبة مائة بالمائة بسبب جائحة كورونا، مؤكدا توقف جميع النشاطات منذ أواخر شهر فيفري، وهو الوضع الذي يتهدد 30 ألف عائلة جزائرية، بعد إحالة حوالي 3 آلاف عامل في القطاع إلى بطالة تقنية.

ودق سنوسي ناقوس الخطر كاشفا عن مراسلة الجهات المختصة وعلى رأسها الوزارة الأولى ووزارة السياحة والنقل بانشغالات الناشطين في القطاع، مضيفا أن نقابته اقترحت بإلحاح على الحكومة إعفاء الوكالات من كل الضرائب والرسوم وتقديم دعم مالي لتغطية أجور العمال، للحفاظ عليها من الزوال الذي يتهددها بعدما أصبحت عاجزة عن دفع الأجور والاشتراكات في صناديق الضمان، مقدما مخططا لما وصفه بإنقاذ القطاع.