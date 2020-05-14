حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيرس كورونا المستجد قد لا يختفي إلا إذا توفر لقاح فعال يكون متاحا للجميع. واعتبر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة، مايك رايان، في مؤتمر صحفي، أن فيروس كورونا قد يصبح متوطنا مثل فيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض الإيدز، محذرا من أي محاولة للتنبؤ بالوقت الذي سيستمر فيه انتشاره. ودعا إلى بذل "جهود هائلة" لمكافحته، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "رويترز".

وقال رايان "من المهم أن نطرح هذا الكلام. هذا الفيروس قد يصبح مجرد فيروس آخر متوطن في مجتمعاتنا، قد لا يختفي هذا الفيروس أبداً"، مضيفا "أرى أنه من الضروري أن نكون واقعيين ولا أتصور أن بوسع أي شخص التنبؤ بموعد اختفاء هذا المرض، هذا المرض قد يستقر ليصبح مشكلة طويلة الأمد، وقد لا يكون كذلك".

وتأتي تصريحات منظمة الصحة العالمية، في الوقت الذي وصلت فيه أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، أمس إلى أكثر من 294 ألف حالة وفاة، فيما بلغت أعداد المصابين بالمرض نحو 4 ملايين و313 ألف شخص، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.