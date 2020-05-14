حجز حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، أمس الأربعاء، أكثر من ثلاث قناطير من الكيف المعالج وكمية معتبرة من الأقراص المهلوسة جنوب البلاد، حسب ما أفاد ت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وجاء في المصدر أنه" في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي يساق الجحود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، حجز حراس الحدود بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 13 ماي 2020، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر ثلاثة قناطير و24 كيلوغرام، وذلك خلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة واد سيدي الشيخ، بلدية بني ونيف، ولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة".

في سياق متصل، وببشار دائما "أوقف حراس الحدود أربعة تجار مخدرات على متن مركبة محملة بـ10.9 كيلوغرام من الكيف المعالج فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بأفلو، ولاية الاغواط بالناحية العسكرية الرابعة، تاجري مخدرات بحوزتهما(10450) قرص مهلوس، كما تم ضبط(20000) علبة سجائر بورقلة/ن.ع.4. يضيف بيان الوزارة.