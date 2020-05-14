رد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الخميس، على شريط الفيديو الذي يظهر القنصل المغربي في وهران وهو يصف الجزائر بـ"البلد العدو".

وقال شنين على هامش جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني "نحن من دعاة السلام، وحب والتعايش وأخوة وأصحاب 'نيف' ونخوة، نرحب بالضيف ولا نقبل بالضيم والمساس بسيادتنا ومقوماتنا".

وأضاف شنين "يشهد القريب والقاصي والداني على أن الجزائر كانت وستبقى دولة دوما محبة للسلام وتسعى للسلام، بالمقابل وللأسف الشديد نشهد ما يمكنه من أن يعكر أجواء الجزائريين وهم يصومون شهر رمضان في العشر الأواخر".

وتعتبر تصريحات رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أول رد فعل رسمي جزائري على الحادثة.