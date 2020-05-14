حذر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من انفجار اجتماعي نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة.

وجاء في بيان للحزب اليوم الخميس "تشكّل الشعبوية والارتجال والهروب إلى الأمام الجزء المتبقي من برنامج السلطة، التي لم تجد حلا لمواجهة مشكلة نقص الموارد المالية بسبب الانخفاض الحاد في أسعار المحروقات، سوى تخفيض نفقات التسيير إلى النصف. والسؤال المطروح: ما هي القطاعات التي ستُجرى عليها هذه التخفيضات في الميزانية أثناء ظروف تستلزم الزيادة في الإنفاق على الصحة والجماعات المحلية والتضامن لفائدة الملايين من المحتاجين؟".

وأضاف البيان " النظام يهيئ الأجواء لانفجار اجتماعي حقيقي كبديل لحركة فيفري السلمية. وليست الزيادة في الأجر المتوسط المضمون هي التي ستُقنع الملايين من المواطنين، المرميين في براثن البطالة والفقر".

وفيما يخص قضية المعتقلين أكد البيان أنه "في الوقت الذي دعت فيه الهيئات الدولية رسمياً الدول إلى التقليص من عدد السجناء، مازالت العدالة منشغلة بتأجيل محاكمات سجناء الرأي المحتفظ بهم رهن الاعتقال المؤقت وبتوزيع مذكرات الاعتقال على النشطاء الذين ما زالوا طلقاء".

كما انتقد الحز بالمعارض ما وصفه بـ"إدخال أحكام جديدة مقيّدة للحريات" لمطاردة المواطنين، لاسيما المناضلين الذين يجرؤون على إبداء أدنى انتقاد أو احتجاج على الممارسات التعسفية، حسب نفس البيان.