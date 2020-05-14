تلقى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، رسالة من نظيره رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، لي كتشيانغ أكد له من خلالها "استعداده للعمل معه على تعزيز العلاقات الثنائية" بين الجزائر والصين.

وجاء في الرسالة "يسعدني تلقي رسالة من الوزير الأول و يسرني وصول دفعة جديدة من المساعدات الطبية التي قدمتها الحكومة الصينية للجزائر إلى أرض بلادكم قبل أيام وسوف يواصل الشعب الصيني وقوفه بجانب الشعب الجزائري بشكل ثابت".

وأضاف أن "الجانب الصيني سيقوم بكل ما في وسعه لتقديم الدعم والمساعدات للجزائر بشكل مستمر في مجال مكافحة الوباء وأنا مستعد للعمل معك على تعزيز العلاقات الصينية الجزائرية وتطوير التعاون بين البلدين".