أكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن المشاريع السكنية الجديدة ستصمم بطريقة تراعي متطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال رده على سؤال بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن "كل المشاريع الجديدة وكل التخطيطات العمرانية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار كل ما جاء في القوانين (الخاصة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة)"، غير أنه اعترف بان قطاعه " أمام شوط كبير يجب قطعه في هذا المجال على مستوى الأحياء والمنشآت القاعدية القديمة" متعهدا بتقديم "الجهود اللازمة لحل هذه المعضلة بصفة عامة.

وأشار الوزير إلى أن السلطات العمومية أحصت عام 2007 ما يزيد عن 560 ألف سكن هش على المستوى الوطني وهو ما دفع إلى أطلاق برنامج 380 ألف سكن عمومي إيجاري إضافة إلى 170 ألف أعانة مالية موجهة للترميم.