تمكنت مصالح الشرطة بولاية سيدي بلعباس منذ بداية شهر رمضان من توقيف 778 مخالفا لإجراءات الحجر الصحي المتخذة في إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا حسبما علم اليوم الخميس لدى خلية الإعلام والاتصال للأمن الولائي.

وأوضح ذات المصدر أنه تم في خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان وضع 15 سيارة أجرة و23 سيارة تنقل أصحابها دون رخصة فضلا عن 24 دراجة نارية بالمحشر مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأبرز بأن عناصر الشرطة تكثف من تواجدها عبر كامل محاور طرقات وشوارع إقليم الاختصاص من خلال دوريات راكبة لتنبيه المواطنين قبل الساعة السابعة مساء من أجل احترام تدابير الحجر الصحي للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

ومن جهتها تمكنت مصالح الدرك الوطني لسيدي بلعباس خلال ذات الفترة من توقيف 467 شخصا مخالفا لإجراءات الحجر الصحي في حين تم وضع 56 مركبة ودراجة نارية واحدة في المحشر وفق خلية الإعلام والاتصال للمجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني.

للتذكير أوقفت مصالح الدرك الوطني بالولاية منذ الشروع في تنفيذ تدابير الحجر الصحي في 6 أبريل الماضي 1.141 شخصا مخالفا ووضع 163 سيارة و5 دراجات نارية بالمحشر مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.