أعلن اليوم الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 189 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و 7 وفيات، فيما تماثل 100 مريض للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، ان العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 6442 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 529 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3158، مشيرا الى أن الوفيات الجديدة سجلت بعين الدفلى (حالتان) وحالة واحدة بكل من تبسة، وهران، بجاية، البويرة وورقلة، بينما يتوزع إجمالي الحالات المؤكدة عبر 48 ولاية.

وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 57 بالمائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما يمثل الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق نسبة 67 بالمائة من مجموع حالات الوفيات.

وأشار إلى أن 15 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة اليوم الخميس، فيما سجلت 19ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و 5 حالات، في حين أن 14 ولاية سجلت بها أكثر من 5 حالات.

وتعد البليدة والجزائر العاصمة وسطيف وبشار من بين الولايات التي سجلت بها أكبر عدد للحالات خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 10.753 وتشمل 4.474 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و6279 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير, فيما يتواجد 17 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وفي الأخير, اعتبر الدكتور فورار أن قرار تمديد الحجر الصحي "ضروري" في هذه المرحلة من الوضع الوبائي, مؤكدا أن دعم المواطنين لجهود الدولة في التصدي لهذا الوباء "واجب وطني وأخلاقي لضمان حماية صحة وأمن البلاد".