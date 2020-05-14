كشفت وزارة الصحة والسكان على موقعها الالكتروني عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في كل ولاية:

- البليدة: 969 حالة ( +15)

- الجزائر: 722 حالة (+13)

- وهران: 387 حالة (00) حالة وفاة جديدة: 1

- سطيف: 330 حالة (+13)

- عين الدفلى: 325 حالة (+02) حالة وفاة جديدة : 2

- قسنطينة: 289 حالة (+8)

- تيبازة: 247 حالة (+02)

- تلمسان: 209 حالة (+10)

- برج بوعريريج: 205 حالة (+3)

- بجاية: 191 حالة (+9) حالة وفاة جديدة : 1

- المدية: 158 حالة (+8)

- ورقلة: 153 حالة (+10) حالة وفاة جديدة : 1

- أم البواقي: 135 حالة (+10)

- تيارت: 130 حالة (01)

- تيزي وزو: 129 حالة (05)

- عنابة: 115 حالة (+5)

- الجلفة: 113 حالة (+6)

- بشار: 100 حالة (+13)

- مـعـسـكـر: 94 حالة (+7)

- بسكرة: 90 حالة (+6)

- غرداية: 89 حالة (+3)

- باتنة: 84 حالة (+1)

- عين تموشنت: 82 حالة (+5)

- سكيكدة: 76 حالة (+6)

- بومرداس: 76 حالة (+8)

- الشلف: 72 حالة (+4)

- أدرار: 70 حالة (+00)

- خنشلة: 67 حالة (+3)

- سيدي بلعباس: 65 حالة (+00)

- تيسمسيلت: 64 حالة (+00)

- مستغانم: 60 حالة (+00)

- المسيلة: 56 حالة (+2)

- الأغواط: 54 حالة (+3)

- البويرة: 51 حالة (+3) حالة وفاة جديدة : 1

- جيجل: 49 حالة (+00)

- الوادي: 49 حالة (+01)

- تبسة: 46 حالة (+00) حالة وفاة جديدة : 1

- قالمة: 40 حالة (+3)

- غليزان: 37 حالة (+00)

- النعامة: 35 حالة (+00)

- سوق أهراس: 34 حالة (+1)

- ميلة: 31 حالة (+00)

- الطارف: 22 حالة (+01)

- البيض: 16 حالة (+00)

- تندوف: 14 حالة (+00)

- سعيدة: 6 حالات (+00)

- إليزي: 3 حالات (+00)

- تمنراست: 3 حالات (+00)