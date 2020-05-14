توزيع عدد الإصابات والوفيات في كل ولاية
كشفت وزارة الصحة والسكان على موقعها الالكتروني عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في كل ولاية:
- البليدة: 969 حالة ( +15)
- الجزائر: 722 حالة (+13)
- وهران: 387 حالة (00) حالة وفاة جديدة: 1
- سطيف: 330 حالة (+13)
- عين الدفلى: 325 حالة (+02) حالة وفاة جديدة : 2
- قسنطينة: 289 حالة (+8)
- تيبازة: 247 حالة (+02)
- تلمسان: 209 حالة (+10)
- برج بوعريريج: 205 حالة (+3)
- بجاية: 191 حالة (+9) حالة وفاة جديدة : 1
- المدية: 158 حالة (+8)
- ورقلة: 153 حالة (+10) حالة وفاة جديدة : 1
- أم البواقي: 135 حالة (+10)
- تيارت: 130 حالة (01)
- تيزي وزو: 129 حالة (05)
- عنابة: 115 حالة (+5)
- الجلفة: 113 حالة (+6)
- بشار: 100 حالة (+13)
- مـعـسـكـر: 94 حالة (+7)
- بسكرة: 90 حالة (+6)
- غرداية: 89 حالة (+3)
- باتنة: 84 حالة (+1)
- عين تموشنت: 82 حالة (+5)
- سكيكدة: 76 حالة (+6)
- بومرداس: 76 حالة (+8)
- الشلف: 72 حالة (+4)
- أدرار: 70 حالة (+00)
- خنشلة: 67 حالة (+3)
- سيدي بلعباس: 65 حالة (+00)
- تيسمسيلت: 64 حالة (+00)
- مستغانم: 60 حالة (+00)
- المسيلة: 56 حالة (+2)
- الأغواط: 54 حالة (+3)
- البويرة: 51 حالة (+3) حالة وفاة جديدة : 1
- جيجل: 49 حالة (+00)
- الوادي: 49 حالة (+01)
- تبسة: 46 حالة (+00) حالة وفاة جديدة : 1
- قالمة: 40 حالة (+3)
- غليزان: 37 حالة (+00)
- النعامة: 35 حالة (+00)
- سوق أهراس: 34 حالة (+1)
- ميلة: 31 حالة (+00)
- الطارف: 22 حالة (+01)
- البيض: 16 حالة (+00)
- تندوف: 14 حالة (+00)
- سعيدة: 6 حالات (+00)
- إليزي: 3 حالات (+00)
- تمنراست: 3 حالات (+00)