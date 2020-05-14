توزيع عدد الإصابات والوفيات في كل ولاية

أخبار الوطن
14 مايو 2020 () - ف.ن
الصورة" حمزة كالي "الخبر"
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كشفت وزارة الصحة والسكان على موقعها الالكتروني عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في كل ولاية:

 

-          البليدة: 969  حالة ( +15)               

-          الجزائر: 722 حالة (+13)               

-          وهران: 387 حالة (00)                حالة وفاة جديدة:  1

-          سطيف: 330 حالة (+13)                

-          عين الدفلى: 325 حالة (+02) حالة وفاة جديدة : 2

-          قسنطينة: 289 حالة (+8)

-          تيبازة: 247 حالة (+02)

-          تلمسان: 209 حالة    (+10)                  

-          برج بوعريريج: 205 حالة (+3)

-          بجاية: 191 حالة (+9)           حالة وفاة جديدة :  1

-          المدية: 158 حالة (+8)

-          ورقلة: 153 حالة (+10)                حالة وفاة جديدة :  1

-          أم البواقي: 135 حالة (+10)

-          تيارت: 130 حالة (01)

-          تيزي وزو: 129 حالة  (05)               

-          عنابة: 115 حالة (+5)

-          الجلفة: 113 حالة (+6)

-          بشار: 100 حالة (+13)

-          مـعـسـكـر: 94 حالة (+7)

-          بسكرة: 90 حالة (+6)

-          غرداية: 89 حالة (+3)

-          باتنة: 84 حالة (+1)

-          عين تموشنت: 82 حالة (+5)

-          سكيكدة: 76 حالة (+6)

-          بومرداس: 76 حالة (+8)

-          الشلف: 72 حالة (+4)

-          أدرار: 70 حالة (+00)

-          خنشلة: 67 حالة (+3)

-          سيدي بلعباس: 65 حالة (+00)

-          تيسمسيلت: 64 حالة (+00)

-          مستغانم: 60 حالة (+00)

-          المسيلة: 56 حالة (+2)

-          الأغواط: 54 حالة (+3)

-          البويرة: 51 حالة (+3)   حالة وفاة جديدة :  1

-          جيجل: 49 حالة (+00)

-          الوادي: 49 حالة (+01)

-          تبسة: 46 حالة (+00)  حالة وفاة جديدة :  1

-          قالمة: 40 حالة (+3)

-          غليزان: 37 حالة (+00)

-          النعامة: 35 حالة (+00)

-          سوق أهراس: 34 حالة (+1)

-          ميلة: 31 حالة (+00)

-          الطارف: 22 حالة (+01)

-          البيض: 16 حالة (+00)

-          تندوف: 14 حالة (+00)

-          سعيدة: 6 حالات (+00)

-          إليزي: 3 حالات (+00)

-          تمنراست: 3 حالات (+00)

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