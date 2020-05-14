صحيفة "المنشار" الساخرة تتوقف عن النشر

ثقافة
14 مايو 2020 () - إسلام.ب
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أعلن المشرفون على الجريدة الالكترونية الساخرة، "المنشار"، أمس الأربعاء، التوقف عن النشر.

وجاء في منشور توضيحي على صفحة "الفايسبوك" الخاصة بالصحيفة اليوم الخميس " نود إبلاغ قراءنا أن تعليق صحيفتنا لم يكن بسبب حجب أو رقابة من طرف السلطات .. تم اتخاذ القرار من قبل فريق التحرير".

وأضاف البيان " لقد دفعنا مناخ التضييق على الحريات وحبس مواطنين بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى التفكير في المخاطر التي قد نواجهها".

وتابع البيان أن الصحيفة قاومت طيلة 5 سنوات محاولة المساهمة بطريقتها الخاصة، رغم الصعوبات التي مر بها البلد، مضيفا " نتمنى مستقبلا أفضل للجزائر".

وتتناول صحيفة "المنشار" الالكترونية المواضيع في الساحة الوطنية بطريقة ساخرة، واكتسبت شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة خلال العهدة الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

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