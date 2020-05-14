صرح وزير الفلاحة و الصيد البحري عماري شريف اليوم من البليدة ، أنهم وضعوا كمية من الدجاج تقدر بـ 60 ألف قنطار ، لطرحها بالأسواق، ردا على المضاربين و تجار الاحتكار ، لكسر الأسعار الملتهبة هذه الأيام في لحوم الطيور ، مشددا في السياق من أن الدولة عازمة على مواصلة دعمها لمنتجي الحليب ، لضمان الوفرة و الاستقرار.

وزير الفلاحة أضاف تعلى هامش إعطاء إشارة انطلاق قافلة المساعدات ،لتوزيعها بمناطق الظل في البليدة ، بأن مصالح وزارته ، تعمل على طرح كمية إضافية من لحوم الدجاج ، لأجل ضرب سياسة الاحتكار من تجار ، أصبح مشهود لهم استغلال الظروف لفرض منطقهم التجاري في المضاربة ، و أن هذه الكمية ستمسح بعودة الاستقرار في الأسعار ، و ضمان الوفرة ، مثل ما حصل مع المضاربة التي شهدها خضار البطاطا سلفا ، ليعرج بأنهم لغاية الساعة من عمر الحجر الصحي ، لم يستوردوا أي كمية من القمح ، و هم في المقابل قاموا بضخ كمية كافية من المخزون الموجود في الأسواق ، لضمان دوما الوفرة و الاستقرار ، خصوصا مع التهافت الذي ظهر في الأيام الأولى من الأزمة الصحية ، و هي الإستراتيجية التي تعتمدها الدولة و بينت فعاليتها .

و عن موضوع الحليب ، قال وزير الفلاحة ، بأن الدولة تواصل تقديم دعمها لمنتجي الحليب ، لتخفيض فاتورة الواردات ، و التركيز على الإنتاج الوطني ، ليعرج بالقول أن الوصول إلى تحقيق تطور و تقوية و تنويع في الإنتاج و عصرنة قطاع الفلاحة ، لا بد من اعتماد الفلاحين على عناصر فيما بينهم ، و أن ذلك لا يحصل إلا باستغلال و إقحام البحث العلمي في ذلك ، و هنا يمكن تحقيق نتائج ايجابية في قطاع الفلاحة ، و التخلي عن التبعية و الاستيراد .