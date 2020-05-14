أشرف اليوم والي الولاية إيدير مدباب مرفوقا بالسلطات المحلية ورئيس الغرفة الفلاحية ومدير النشاط الإجتماعي ورئيس المجلس الشعبي الولائي على إعطاء إشارة انطلاق قافلة تضامنية موجهة لفائدة سكان ولاية البليدة تحتوي على 200 رأس من الماشية و شحنة من 16 الف قارورة مياه معدنية.

وبالمناسبة أشاد الوالي بهذه الهبة التضامنية التي شارك فيها موالو الولاية انطلاقا من حسهم الوطني وطابع الكرم الذي يمتاز به أهالي المنطقة.

مضيفا في ذات السياق أنه سيتم تنظيم قافلة تضامنية مماثلة الأسبوع القادم لتوزيع اللحوم على المتضررين من الحجر الصحي بقريتي الحاسي لبيض وبلغراد والعائلا ت المعوزة بمناطق الظل عبر مختلف بلديات الولاية .

للإشارة ، فإنه تم تجهيز شاحنات مكيفة لنقل هذه الهبة التضامنية ذات البعد الوطني.



