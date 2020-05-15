وفيات كورونا العالمية تتجاوز 300 ألف

أظهر إحصاء أعدته وكالة "رويترز" أن عدد الوفيات العالمية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد تجاوز 300 ألف، بينما اقتربت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس من 4.5 مليون.

تايلاند تسجل 7 إصابات جديدة

سجلت تايلاند سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة في حين ظل عدد الوفيات 56 بلا تغيير.

وذكر تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة أن كل الحالات الجديدة كانت بين أشخاص قدموا من باكستان الأسبوع الماضي وخاضعين للحجر الصحي التابع للدولة.

وأكدت تايلاند إصابة 3025 شخصا بفيروس كورونا إجمالا منذ بدء تفشيه بها في جانفي. وأعلنت هذا الأسبوع توقف حدوث وفاة نتيجة المرض وذلك للمرة الأولى منذ شهرين.

سنغافورة تسجل 793 حالة إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الجمعة إنها رصدت 793 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 26891 حالة.

ارتفاع حالات الإصابة في ألمانيا إلى 173152

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بـ 913 ليصل إلى 173152.

كما أفادت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بـ 101 ليصل إلى 7824.

الصين تسجل 4 إصابات جديدة

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البلاد سجلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 14 من ماي مقارنة مع ثلاثة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم الجمعة أن الحالات الجديدة كلها إصابات محلية.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين الآن 82933 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.

سلوفينيا أول دولة أوروبية تعلن انتهاء وباء فيروس كورونا رسميا

أعلنت حكومة سلوفينيا مساء يوم الخميس انتهاء وباء فيروس كورونا رسميا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك، بعدما أكدت السلطات أقل من سبع إصابات جديدة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقالت الحكومة في بيان إن الوافدين إلى سلوفينيا الآن من دول الاتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي سبعة أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أفريل.

وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، والمتاخمة لكل من إيطاليا والنمسا والمجر وكرواتيا، 1464 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و103 وفيات. كانت السلطات قد أعلنت انتشار الفيروس وباء في 12 من مارس.

وقالت الحكومة إن الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يسمح لهم بالدخول.

وسيظل الحجر الصحي 14 يوما على الأقل قائما للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، فيما عدا بعض الاستثناءات التي تشمل الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات.

وقالت الحكومة إنه سيظل يتعين على المواطنين إتباع قواعد أساسية لمنع الانتشار المحتمل للعدوى. ولم تذكر تفاصيل.

المكسيك تسجل زيادة يومية قياسية في عدد الإصابات

أكدت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، تسجيل 257 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و2409 حالات إصابة جديدة، في أكبر زيادة يومية في الإصابات منذ ظهور التفشي.

ووفقا للإحصاء الرسمي، فقد رفعت الزيادة الجديدة حالات الإصابة المؤكدة إلى 42595 والوفيات إلى 4477 في المجمل.

البرازيل تسجل نحو 14 ألف إصابة جديدة

أظهرت بيانات لوزارة الصحة البرازيلية أن السلطات سجلت، الخميس، عددا قياسيا جديدا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بلغ 13944، إضافة إلى 844 وفاة جديدة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البرازيل منذ بدء التفشي إلى 202918، ويزيد عدد الوفيات إلى 13933.