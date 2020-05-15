فيروس كورونا: كل ما تريد معرفته عن التعابير العلمية لوصف الوباء في نموذج تفاعلي
BBC
15 مايو 2020 ()
توفي نحو 300 ألف شخص في شتى أنحاء العالم جراء إصابتهم بفيروس كورونا، وسجل أكثر من 4.3 مليون حالة إصابة في العالم.
وبات الحديث عن الوباء والفيروس المسبب له مهيمنا على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وفي مختلف الأوساط العلمية والشعبية.
نحاول هنا أن نقدم لكم نموذجا تفاعليا يعرفكم بأبرز التعريفات المتعلقة بالمرض والفيروس المسبب له وتأثيراته وأعراضه وسبل الوقاية منه.
- ما هي احتمالات الموت جراء الإصابة؟
- هل النساء والأطفال أقلّ عرضة للإصابة بالمرض؟
- كيف ينشر عدد قليل من الأشخاص الفيروسات؟
- فيروس كورونا يحتاج إلى خمسة أيام حتى تظهر أعراضه
- فيروس كورونا "ينتقل بين البشر قبل ظهور أعراض المرض"
- متعافون من المرض يقصون حكاياتهم داخل الحجر الصحي
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