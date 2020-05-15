فيروس كورونا: كل ما تريد معرفته عن التعابير العلمية لوصف الوباء في نموذج تفاعلي

BBC
15 مايو 2020 ()
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تجارب لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا
Getty Images

توفي نحو 300 ألف شخص في شتى أنحاء العالم جراء إصابتهم بفيروس كورونا، وسجل أكثر من 4.3 مليون حالة إصابة في العالم.

وبات الحديث عن الوباء والفيروس المسبب له مهيمنا على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وفي مختلف الأوساط العلمية والشعبية.

نحاول هنا أن نقدم لكم نموذجا تفاعليا يعرفكم بأبرز التعريفات المتعلقة بالمرض والفيروس المسبب له وتأثيراته وأعراضه وسبل الوقاية منه.

كورونا
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كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا
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اعراض فيروس كورونا
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نصائح
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