دعا التجمع الوطني الديمقراطي السلطات إلى طرد القنصل المغربي في وهران على خلفية وصفه للجزائر بـ" البلد العدو".

وجاء في بيان للحزب " يعبر التجمع الوطني الديمقراطي عن استهجانه الشديد للتصريح الغريب الذي صدر عن القنصل العام للمملكة المغربية بوهران، ووصفه الجزائر بـ'العدو'، والذي لا يمكن تقبله بأي حال من الأحوال".

وعبر "الأرندي" عن مساندته للموقف الرسمي للدولة الجزائرية، مطالبا باتخاذ إجراءات في حق القنصل بطرده من الجزائر مع تقديم السلطات المغربية لاعتذار رسمي.