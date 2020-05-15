تلقت خطط الدوري الإنجليزي الممتاز لاستكمال الموسم في جوان دفعة بعد أن قال أوليفر دودن وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني إن الحكومة "تفتح الباب" لعودة كرة القدم في جوان.

وأضاف دودن أنه عقد "اجتماعا إيجابيا" مع مسؤولي كرة القدم ومن بينهم الدوري الممتاز ورابطة أندية كرة القدم في إنجلترا والاتحاد الإنجليزي للعبة لتسريع وتيرة خطط عودة النشاط.

وقال في بيان "اتفقنا جميعا على أننا لن نمضي قدما في خطط استئناف الموسم إلا إذا أصبحت الأجواء آمنة مع وضع صحة وسلامة اللاعبين والمدربين والموظفين في المقام الأول.

ورغم أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لاستئناف النشاط قال دودن إن الأمر متروك لمسؤولي كرة القدم للانتهاء من تفاصيل العودة بينما تقدم الحكومة المشورة.